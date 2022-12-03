Aydın’da yılan hikayesine dönen ve 25 yılık geçmişe sahip olan Aydın Konut Yapı Kooperatifi’ndeki (AYKONUT) hak sahiplerinin verdikleri hukuk mücadelesi sürerken, Yavuzlar İnşaat’ın yaklaşık 5 yıl önce ’36 ayda tüm sorunları çözüp evleri teslim etme vaadi’ ile devraldığı arsalar üzerinde keşif yapıldı.

Aydın’da yılan hikayesine dönen ve 25 yılık geçmişe sahip olan Aydın Konut Yapı Kooperatifi’ndeki (AYKONUT) hak sahiplerinin verdikleri hukuk mücadelesi sürerken, Yavuzlar İnşaat’ın yaklaşık 5 yıl önce ’36 ayda tüm sorunları çözüp evleri teslim etme vaadi’ ile devraldığı arsalar üzerinde keşif yapıldı.

Aydın’da 25 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan 25 yıllık süreçte ev sahibi olmayı beklerken dert sahibi olan yüzlerce kişi şimdi mahkeme koridorlarında haklarını almaya çalışıyor. Dededen toruna kalan Aykonut Davası’nda sorunu çözeceğini belirten Yavuzlar İnşaat’tan da ümidini kesenler hak arama mücadelesine devam ediyor. 25 yıldır çözüm bekleyen sorun için 49 hak sahibinin başlattığı hukuk mücadelesinde AYKONUT alanında mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı.

Gerçekleştirilen keşif öncesi AYKONUT Yapı Kooperatifi Kaynak Konutları Mağdur Mal Sahipleri Dayanışma Derneği adına konuşan Avukat Tolga Aydemir, 25 yıldır süren mağduriyetin sona ermesi için 2019 yılında 12 hissedar adına açılan davalar olduğunu belirterek, "Bu davalara yeni katılımlar oldu. Bugüne kadar toplamda 49 hissedar adına dava açmış bulunuyoruz. Burada toplanmamızın nedeni de o dosyalardan bir kısmının keşfinin yapılacak olması. 3 yıl içerisinde davalarımızın devam etmesi ile birlikte çözüm noktasında artık karşı tarafın da en az bizim kadar çözüm isteyeceği bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. Karşı taraf ile yaptığımız görüşmelerimiz devam ediyor. Ama biz şundan eminiz biz burada haklıyız, haklı olduğumuzu biz biliyoruz, Aydın Konut Yapı Kooperatifi biliyor, Türk adaletine güveniyoruz" dedi.

Aykonut Mağdurlar Derneği tarafından açıklama yapılırken, olayın diğer tarafları haklarını devren kooperatifinin yetkilileri ve hak sahiplerinin elindeki sözleşme kağıtlarını ’helvacı kağıdından farksız’ yorumu ile dikkat çeken Yavuzlar İnşaat yetkilileri herhangi bir açıklama yapmadı.