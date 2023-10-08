Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde Eylül ayının en başarılı personelleri ödüllendirildi.

Düzce’de polis ekipleri arasında başarılı olan personeller arasında yapılan çalışmalarda her ayın en başarılı personelleri ödüllendiriliyor. Bu çerçevede Eylül ayında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Asayiş Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Şube Müdürlüğüne, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne, Yunus Timlerine, Trafik Şube personellerine, Polis Merkezi çarşı mahalle bekçisi ve amirine ve teknik personellere İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Emniyet müdür yardımcıları başarı belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti.