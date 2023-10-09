Türkiye’de ayı popülasyonun en çok arttığı yörelerden birisi olan Erzurum’un İspir ilçesinde, ayılar ilçe merkezine kadar indi.

İspir’in kırsal kesimlerinde sıkça rastlanan ayılar bu kez ilçenin caddelerinde boy gösterdi. Bir vatandaş tarafından gece saatlerinde ilçede görüntülenen üç ayının oldukça sağlıklı olduğu görüldü. Aracı ile bir süre ayıları takiben eden vatandaşın onların hızına yetişmekte zorlandığı görüldü. Ayıları özellikle yaklaşan kış aylarına hazırlık yapmak için bu günlerde sıkça insanların yaşam alanlarına kadar geldiği görülüyor.