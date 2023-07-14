Gümüşhane’nin merkeze bağlı Avşarbeyli Yaylası’nda tel örgü ve elektrikli çitle çevrili kovanların olduğu alana çitin altını kazarak giren ayılar, 16 kovan arıyı telef etti.

Son günlerde yağan yağmurlar nedeniyle toprağın yumuşak olmasını fırsat bilen ayılar, Avşarbeyli köyü yaylasında Adem Kaya’nın evinin bahçesinde kovanların olduğu alana girerek kovanları parçaladı. 14 yıldır arılarının bir kısmını yayladaki evinin bahçesine koyan, bir kısmını da köyde bırakan Kaya, yaylaya gittiğinde gördüğü manzara karşısında şok oldu. Aydınlatmalı çelik kazıklara bağlı tel örgü ve elektrikli çitle çevrili alandaki kovanların parçalandığını ve etrafta ayı pislikleri ile izleri olduğunu gören Kaya, ayıların bu önlemlere rağmen nasıl içeriye girdiğini araştırmaya başladı. Yağış nedeniyle yumuşayan toprağı kazarak çitin altından ayıların içeriye girdiğini tespit eden Kaya, büyük şaşkınlık yaşadı.

Ayının yavrularıyla birlikte geldiğini belirten Kaya, “Daha önce böyle bir şey duymadım, görmedim. Yavrularıyla gelmiş, tel örgütünün altını kazıp içeriye girmiş. Bugüne kadar böyle bir şey hiç olmamıştı. 16 kovanı parçalamış, ballı çerçeveleri tel örgünün dışına ve ormana doğru da götürmüş. Bu yıl tüm üreticiler olarak bu konuda aşırı derecede muzdaribiz ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ayılara sahip çıkıldığı kadar arıcılara sahip çıkılmıyor ne yazık ki” ifadelerini kullandı.