Uludağ’da uzun süredir beklenen kar yağışının gerçekleşmesiyle iki vatandaş ayı ve penguen kostümü giyip, pistte kaydı.

Uludağ’da uzun süredir beklenen kar yağışının gerçekleşmesiyle iki vatandaş ayı ve penguen kostümü giyip, pistte kaydı.

Uzun süredir yağış alamayan Uludağ sezonu geç açtı. Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ’da, dün etkili olan yağış dolayısıyla kar kalınlığı 25 santimetrelere kadar ulaştı. Sezonu açan vatandaşlar zeminin kaymaya uygun hâle gelmesiyle, kayak pistlerine akın etti.

Sezonun açılışını kutlayan iki vatandaş ayı ve penguen kostümü giyerek kayak yaptı. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıyarak renkli görüntüler oluşturdu.