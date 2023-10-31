Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde sokaklara inen ayı korku dolu anlar yaşattı. Ayının ilçe merkezine indiğini gören vatandaşlar, araçlarıyla toplanarak ayıyı aramaya çıktı.

Olay, Yeniçağa ilçesinin merkez mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçe merkezine kadar inerek sokaklarda gezen ayı bir kez daha görüldü. Dün akşam saat 21.00 sıralarında ilçe merkezine kadar inen boz ayı, Camiatik Mahallesi’nde tekrar görülünce vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Araçlarıyla ayı avına çıktılar

Meydana gelen olayın sıklıkla yaşandığını ifade eden vatandaşlar, bu kez araçlarıyla ayının peşine düştüler. Vatandaşlar ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlarda ayıyı aradılar. Vatandaşların araçlarıyla aradığı ayının izine rastlanmadı. Ayının ilçe merkezinden uzaklaşarak ormanlık alana kaçtığı öğrenildi.

Ayıyı arayan kişilerin görüntüleri ise vatandaş kamerasına yansıdı.