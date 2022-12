İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, kentte bulunan okulların depreme dayanıklılık durumu hakkında bilgiler vererek, "Öğrencilerimizin can güvenliği için ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Bizim için önemli olan öğrencilerimizin ve personelimizin can güvenliğidir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, bir programa katılmak üzere gittiği Malazgirt İlkokulu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Müdürlüğe bağlı 965 tane binanın bulunduğunu ifade eden Teltik, bu binalardan 2007 yılından önce yapılmış olanların tamamının deprem performans analizinin yapılamaya başlandığını söyledi. Kendileri için önceliği can güvenliği olduğunu dile getiren Teltik, “Kayseri’de şu anda 14 okulumuz ile ilgili biz deprem performans analizi yaptık. Bunların içerisinden Sarız Öğretmenevi, Felahiye Öğretmenevinin depreme dayanıklılık raporları uygun çıkmadı. Yani depreme dayanıklı olmadığı yönünde çıktı. Biz bu öğretmenevlerimizi boşalttık. Onun haricinde il merkezimizde Cumhuriyet İlkokulu’muz var. Mithatpaşa İlkokulumuz var ve Ömer Halisdemir Uluslararası İmam-Hatip Lisemiz var. Bunların deprem performans analizleri de olumsuz geldi. Yani depreme dayanıklı olmadıklarıyla ilgili rapor geldi. Bizim için öncelikli olan öğrencilerimizi ve personelimizin can güvenliği olduğu için biz bu okullarımızı boşalttık. Başka okullarımıza taşıdık. Şu anda daha sağlıklı ve daha güvenli bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyorlar. Kayseri’de maalesef 90-100 gibi çok fazla okulun yıkılacağı konuşuluyor. Çok söylentiler var. Şu anda 6 okulumuzun raporlaştırılması çalışmaları var. Bu 6 okulumuzun da raporlaştırma çalışmaları önümüzdeki günlerde bitecek. Muhtemelen 15-20 gün sonra sonuçlanacak. Raporla sonuçlandıktan sonra öğrencilerimizin can güvenliği için ne gerekiyorsa biz onu yapacağız. Özellikle merkeze yakın yerlerde okullarımız var. Burada velilerimiz ve öğretmenlerimiz tedirginlik yaşıyorlar. Biz onların tedirginliklerini giderecek her türlü tedbiri alıyoruz” şeklinde konuştu.

"20 anaokulunun inşaatı devam ediyor"

Yapımına başlanan 20 anaokulunun inşasının devam ettiğini söyleyen Ayhan Teltik, “Öncelikli olan öğrencilerimizin ve personelimizin can güvenliğidir. Eğer ki rapor olumsuz gelir ise bu bina depreme dayanıklı değil, yönünde bir rapor gelir ise can güvenlikleri için biz öğrencilerimizi ve öğretmelerimizi daha güvenli olan yerlere taşıyacağız. En önemli şeyde Bakanlığımız da bu konuda ödenek olarak, hiçbir sıkıntısı yok. Bu tür depreme dayanıklı olmayan binaların hemen yıkılıp, aynı yere daha modern daha güzel ve daha sağlam binalar yapılması yönünde iradesi var. Bu yönde çalışmalarımızı hızlıca yapacağız. Şu anda 20 tane anaokulumuzun yapımı devam ediyor. Her gün teslim aldığımız okullar var. Birkaç tane okulumuzda müteahhitlerin sıkıntılarından dolayı duraksamıştı. Onlarla ilgili olarak da yeni ihale sürecini başlattık. Ocak ayında ihalesini yapacağız. Yine çalışmalar devam edecek. Normal eğitime geçmek biraz zor olacak gibi gözüküyor. En azından 2023 yılı için. Baktığımız zaman şu anda 102 okulumuzda ikili öğretim var. 2023 yılı için bu durum mümkün gözükmüyor. Normal eğitime geçmek için çabalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.