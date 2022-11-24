Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk konulurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Böyle bir günün olması öğretmenlerimize verilen değeri gösteriyor” dedi.

Kayseri’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk konulurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Böyle bir günün olması öğretmenlerimize verilen değeri gösteriyor” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik’in, Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başlayan program, saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. Program sonrası Öğretmenler Günü ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, “Böyle bir günün olması öğretmenlerimize verilen değerin ayrı bir göstergesi oluyor. Değerli velilerimize, öğretmenlerimize yardımcı olmalarını, öğrencilerimize fedakarca yardımda bulunan fedakar öğretmenlerimize her konuda yardımcı olmalarını istiyoruz. Öğretmenlerimiz yeri geliyor kendi hayatlarını da ihmal ederek, öğrencilerimizin, memleketimizin gelişmesi için katkı sağlamaktalar. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenleri gününü kutluyorum. Ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.