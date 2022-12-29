Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Ayhan, Mersinlilerin şikayet ve sorunlarına 7/24 çözüm yolu belirleyen TEKSİN ekibinin, yılbaşında da görev başında olacağını kaydetti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Ayhan, Mersinlilerin şikayet ve sorunlarına 7/24 çözüm yolu belirleyen TEKSİN ekibinin, yılbaşında da görev başında olacağını kaydetti.

Mersinlilerin şikayet ve sorunlarına 7/24 çözüm yolu belirleyen TEKSİN ekibi, 2023 yılının gelişini kutladı. Yaklaşık 2,5 yıldır vatandaşlar ile Büyükşehir Belediyesi birimleri arasında köprü görevi görerek, çözüm noktasının önemli ayaklarından birisi olduklarını söyleyen Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Ayhan, "TEKSİN, 7/24 çalışan çok dinamik bir birim. Haliyle bu işin stresi, yorgunluğu, dinamizmi her alanda motivasyon isteyen bir süreç. Biz de bundan dolayı ekip arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla yeni yılın gelişini kutladık. Belli konseptlere girerek, motivasyonumuzu artırıyoruz. Bu da vatandaşlarımıza olan çalışma azmimize, tabii ki olumlu yönde katkı sağlıyor" diye konuştu.

2022 yılı içerisinde yaklaşık 823 bin vatandaşın TEKSİN’e ulaştığını sözlerine ekleyen Ayhan, "2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 daha fazla başvuruyu kayıt altına aldık. Yeni yılda hem Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşılabilirliğini, hem de TEKSİN’in daha geniş kesimlerce tanınabilirliğini artırmak adına, yoğun tempomuzda çalışmaya hazırız. Yılbaşı gecesi de, ekip arkadaşlarımızla birlikte masalarımızın başındayız. Bu vesile ile vatandaşlarımızın da yeni yılını kutluyoruz" diye konuştu.