Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, emlak piyasında iyileşme olması için arz talep meselesinin olması gerektiğini belirterek, “Pandemi öncesinde şantiye alanı olan Trabzon’umuzda şuan maalesef inşaat yapılmıyor, şantiye alanları yok. Bunu arz talebe dayandırdığımız zaman ortada bir proje olmayınca vatandaşın alacağı konut yok” dedi.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kentte yeni konut inşaatlarının yapılmadığını kaydederek, “Piyasaya baktığımızda süreçlerin pek olumlu olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü vatandaşın kredi erişimi zayıf. Bankalar konut kredisi vermiyor. Verdiğini kabul etsek dahi hayat pahalılığının olduğu yerde vatandaşların bu kredileri geri ödemesi mümkün değil. Piyasalarda iyileşme olması için arz talep meselesinin olması gerekiyor. Pandemi öncesinde şantiye alanı olan Trabzon’umuzda şuan maalesef inşaat yapılmıyor, şantiye alanları yok. Bunu arz talebe dayandırdığımız zaman ortada bir proje olmayınca vatandaşın alacağı konut yok. Rekabet ortamını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Ne kadar çok ürün olursa müteahhitler arasında bu olumlu şekilde tüketiciye yansır” şeklinde konuştu.

Trabzon’da satılık evlere vatandaşların ilgi gösteremediğini vurgulayan Taflan, “Geçmiş zamanlara baktığımızda faiz oranı 1 ve onun altındaydı. O süreçte herkes konut almaya çalıştı ve fiyatlar böyle değildi. Şuan 4 buçuklara varan faiz oranları var. Kampanya yapıyorlar 2,80 üzerinde. Bugün bir vatandaş olarak baktığımda en az 2 milyon TL konut kredisi çekilmiş olsa bunun aylık ödemesi 70 bin TL. Çalışan çiftlerin bile bunu ödemesi çok zor. Bu oranlar çare değil. 1.20 ve onun altını görmedikten sonra piyasalarda sirkülasyon olması zor. Satılık evlere şuanda ilgi yok. Sıfır proje de yok. Satılık dairelere baktığımızda 3 milyondan başlayan fiyatlar var. Vatandaşın bunu alması için nakitin elinde olması lazım. Kredi çekse 30-35 bin lira her ay ödemesi lazım. 3 milyon TL’de herkesin cebinde yok. Bunu varsa bir otomobili onu satıyor veya onun devamında altınları satıp onları toparlayarak bunu tamamlamaya çalışıyorlar. Maalesef bu imkan herkeste yok. Piyasaların düzelmesi için kredi faiz oranlarının muhakkak düşmesi gerekiyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalarının bu kampanyaları yapmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.