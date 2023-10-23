Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Beşdivan Tesislerinde bir araya geldiği köy muhtarlarına çalışmalara sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür etti. Aygün, "Muhtarlarımız bizim en önemli çözüm ortağımız" dedi.

Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesislerinde gerçekleşen programda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, köylere birlikte hizmet ettikleri muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların hizmet maratonunda en önemli çözüm ortakları olduğunu belirten Başkan Aygün, "Köylerimizin hizmetkarları, kıymetli muhtarlarımız ile bir araya geldik. Muhtarlarımız, ilçemizde sorunların tespiti noktasında çok önemli bir rol üstleniyor. Halkımızın gözü, kulağı olan muhtarlarımız bizim de en önemli çözüm ortaklarımız. İlçemize değer katan çalışmalara birlikte imza attığımız muhtarlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.