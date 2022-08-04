Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince’ye değer katan çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz" dedi.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Derince’ye değer katan çalışmalara hep birlikte imza atıyoruz" dedi.

Vatandaş ve esnaf buluşmalarına devam eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, son olarak Çınarlı Mahallesi’nde Çınarlı Evleri’ne konuk oldu. Aygün’e, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin ve mahalle muhtarı İbrahim Sümer de eşlik etti. Vatandaşlara hayata geçirdikleri projeleri anlatan Aygün, Derince’ye değer katan çalışmalara hep birlikte imza attıklarını söyledi. Başkan Aygün, konuşmasının ardından vatandaşların taleplerini de dinledi.