Erzincan’da 3 bin 549 metre yüksekliğindeki Esence (Keşiş) Dağlarının 2 bin 700 rakımında bulunan ve Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Aygır Gölüne giden 1’i çocuk toplam 5 kişi, sağanak yağış sonrası bölgede mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağanak yağış sonrası bölgede sel suları ve yolların bozulması üzerine mahsur kalan 5 kişiye ekipler güç şartlar altında ulaştı. 5 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ikamet ettikleri adreslerine ulaştırıldı.