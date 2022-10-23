Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, birlik olarak logolarında değişikliğe gittiklerini ifade ederek “daha modern bir logomuz olması için bir çalışma hazırladık” dedi.

Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, birlik olarak logolarında değişikliğe gittiklerini ifade ederek “daha modern bir logomuz olması için bir çalışma hazırladık” dedi.

Aydın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) 76. Başkanlar Kurulu Toplantısı Kuşadası’nda gerçekleştirildi. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda tüm oda başkanları katılım sağladı. Seçimler öncesinde il dışında yapılan başkanlar kurulu toplantılarının kendi dönemlerinde Aydın ili sınırları içerisinde olacağının sözünü veren Künkcü, sözünü de yerine getirmiş olurken, toplantıda AYESOB’un yeni logosunun da tanıtımı yapıldı.

Toplantıların başka illerde yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başkan Künkcü; “Bilindiği gibi seçimler öncesinde Aydın Esnaf Odaları Birliği’nin bu toplantıları Aydın il sınırları dışında yapılmasından rahatsızlık duyduğumuzu ifade ediyor, bu toplantıların bizim dönemimizde bölgemizde yapılması için mücadele edeceğimizi söylüyorduk. Bundan sonraki süreçte de bu toplantılarımızı Aydın sınırlarımız içerisinde gerçekleştireceğiz. Sadece Başkanlar Kurulu toplantımız değil, genel sekreterlerimiz ile yapılacak toplantılar için Aydın esnafımızın kalkınması adına bölgemizde bu toplantıları gerçekleştireceğiz. Toplantı sonrasında özellikle yönetim kurulunda bulunan başkanlarım ve diğer oda başkanlarımızdan Kuşadası merkezinde bulunan esnaflarımızı ziyaret etmeleri ve alışveriş yaparak sorun, talep ve önerilerini dinlemelerini rica ettim. Sağ olsunlar onlarda bu talebimizi geri çevirmeden üzerlerine düşeni yaptılar” dedi.

“Söz verdiğimiz yardım sandığı projemizi tamamladık”

Odalarda çalışan personellerin tazminatlarının ödenebilmesi için hazırlanan yardım sandığı projesinde sona gelindiğini ifade eden Künkcü; “Her zaman odalarımız için sorun olan, çalışan personellerin aldıkları ve alacakları tazminatlar için seçimler öncesinde söz verdiğimiz yardım sandığını kurduk. Bu sandıkta odalarımız çalıştırdıkları her personel için aylık ödeme yapacak. Burada biriken paralar ile personellerinin emeklilik durumlarında tazminatlarının ödemesini yapacağız. Böylelikle odalarımızın üzerindeki tazminat yükünü de almış olacağız. Yine gerçekleştirdiğimiz bir diğer projemiz de esnaflarımızın daha rahat bir şekilde hesaplarını kontrol edilebilmesi adına ve fatura kesebilmeleri adına e-fatura programı oldu. Hazırladığımız yazılım ile esnaflarımız müşteri alacak-borç takibini kolaylıkla sağlayabilecek. Stok takibi, günlük kasa defteri takibini yapabilecek. En önemlisi de adına kesilen faturayı anında sistemden ekranında görebilecek ve kestiği faturayı SMS veya e-posta yoluyla karşı tarafa iletebilecek. Bu kadar kısa sürede böyle önemli projeler üzerinde çalıştık. Daha güzel projelere de imza atacağız. Bunlar henüz başlangıç aşaması. Seçim sonrasında esnafımızın kalkınması adına bir gündem oluşturarak "En doğru alışveriş esnaftan alışveriş" sloganı ile girişimimiz oldu. Bu girişimimize tüm kurumların yanı sıra vatandaşlarımız da destek oluyorlar. Hepsine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Yeni logomuz hayırlı olsun”

Birliğin logosunda değişikliğe gidildiğini de sözlerine ekleyen Künkcü, yeni logoyu tanıtarak “Toplantımızda yeni logomuzu da oda başkanlarımıza tanıtmak istedim. Kurumlar her zaman yeniliğe açıktır. Bizlerde yenilik için bir adım atarak daha modern bir logomuz olması için bir çalışma hazırladık. Logomuzda Bir Ay Yıldız mevcut. Dünya var oldukça dalgalanacak olan Şanlı Türk Bayrağımızın simgeleri olan Ay ve Yıldız logomuzun tam gövde kısmında yer alıyor. Logomuzun üst kısmındaki dişlinin Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan Esnaf ve Sanatkarlar, devlete yük olmadan, kendi emeğini küçük sermayesi ile birleştirerek işini kurup ailesini geçindirmekte, yanında işçi çalıştırarak istihdam oluşturmaktadır’ diye düşünerek kullandık. İnsan Sembolleri Usta - Kalfa - Çırak bütünlüğünü sembolize etmekte. Usta, kalfa ve çırak ayrılmaz bir bütün olduğunu gösterir. Yine logomuzun içerisinde bulunan eller ise birliği, beraberliği ve gücü simgelemekte. Bizlerde tüm odalarımız ile biriz, beraberiz ve güçlüyüz. Son olarak logomuzdaki en önemli nokta ise 5 tane yıldız. Bu yıldızlar da Ahi Evran’ın 5 Öğüdü’nü simgeliyor” dedi.

Toplantıya katılım sağlayan oda başkanlarına toplantı sonrası yeni logonun bulunduğu masaüstü bayrak ve Türk Bayrağı hediye edildi. Başkanlar daha sonra Kuşadası ilçe merkezine giderek esnaftan alışveriş yaptılar.