Germencik’in Meşeli Mahallesi’nde etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan selden dolayı masa ve sandalyeleri sürüklenip giden kahvehane işletmecisi Durmuş Çalık’a, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Küncü, destek olma sözü verdi. Künkcü’ye eşlik eden Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat da, AYESOB ile birlikte, esnafların her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Aydın’da bir süredir etkili olan şiddetli yağış, Germencik’in Meşeli Mahallesi’nde sele neden oldu. Oluşan selden dolayı kahvehane işletmesi Durmuş Çalık’ın masa ve sandalyelerinin bir kısmı sürüklendi. Maddi zarara uğrayan Çalık’ı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü ziyaret etti. AYESOB Genel Sekreteri Banu Taşçı ile Germencik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bilgin Balat’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Künkcü, Çalık’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, destek olma sözü verdi.

AYESOB olarak, esnafların her zaman yanında olduklarını belirten Künkcü; “Sel felaketinden dolayı mağdur olan esnafımızı ziyaret ettik. Kendisine her zaman yanında olduğumuzu ilettik. Üzerimize düşeni esnaflarımız için her zaman yapmaya hazırız” dedi.

Meşeli halkı ve esnaflarına ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Balat ise “Meşeli Mahallemizde yaşanan doğal afet nedeniyle oluşan sorunlara çözüm üretmek için harekete geçtik. Birlik Bakanımız Muhammet Ali Künkcü ve yönetim kurulu üyelerim ile birlikte, başta esnaflarımız olmak üzere tüm mahalle halkımıza öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birlik Başkanım ile birlikte elimizden gelen bütün desteği, iyi günde kötü günde esnaflarımıza vermek üzere her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.