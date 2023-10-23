Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü başkanlığında 77. Başkanlar Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıda 1,5 yıllık çalışmalar sine vizyonda gösterildi. Sine vizyon gösteriminin ardından kürsüye çıkan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü oda başkanlarına katılımlarından dolayı teşekkür ederken çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Künkcü mevcut 82 oda ile ilgili yapılan çalışmalardan bahsederken TESK toplantılarında esnafın mağdur edilmemesi için yaptığı çalışmalar ve verdiği önergelere değindi.

Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde Mobilya ve Dekorasyon bölümünü aktif hale getirmek üzere gerçekleşen çalışmalarından bahseden Künkcü “Aydınımız ve esnafımız için gerekli her türlü çalışmayı 1,5 yıllık süreçte gerçekleştirmeye çalıştık. Bu çalışmalarımızı yapmaya da devam edeceğiz. Bu kapsamında üyelerimizin menfaati açısından kaçak çalışan ve üyelerimizi mağdur eden işletmeler hakkında Aydın Vergi Dairesi Müdürlüğümüz ile planlı bir kontrol sistemi kurarak bu işletmeler hakkında gerekli girişimleri yaptık. Yine esnaflarımızın talepleri doğrultusunda fiyat güncellemelerini yaparak günümüz şartlarında onların mağdur olmamaları için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz andan itibaren ise ’En doğru alışveriş, esnaftan alışveriş’ sloganımız ile yürüttüğümüz kampanyamız büyük beğeni topladı. Biz göreve gelmeden evvel esnaflarımıza katkı sağlayacak her türlü çalışmayı yapacağımızın sözünü verdik. Bu sözümüzde durmaya devam ediyoruz. Verdiğimiz önergeler arasında en önemlisi ise Bağ-Kur prim ödeme süresinin 7 bin 200 güne düşürülmesi önergemiz oldu. Esnaf kefalet kooperatif kredilerinden kurumlarımızın da pay alması ve Bağ-Kur için gün sayısı ile yaş arasında oluşan prim ödemelerinin kaldırılması önergelerimiz oldu. Daha sayamadığımız bir çok önergemiz var ve bunların takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

Künkcü bir kez daha katılımlarından dolayı başkanlara teşekkür ederken toplantı sonrası hatıra fotoğrafı çektirildi.