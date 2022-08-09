Kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında AYEDAŞ, 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında AYEDAŞ, 2022 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren AYEDAŞ, yılın ilk 6 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde başarılı çalışmalara imza attı. Hizmet verdiği 7 bin 977 trafo ve 34 bin 052 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) , Daha aydınlık bir kent için Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar’da 20 bin 066 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştirdi. Ekipler yine adı geçen ilçelerde bin 152 pano ile 47 trafo ve in 775 dağıtım merkezini de gözden geçirdi. Ayrıca kentte 8 bin 119 Km’lik hattın bakımı tamamlandı. Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedefleri başarıyla gerçekleştirdi.

Faaliyetlerimizi insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyoruz

AYEDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Hizmet bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla 2022 yılının ilk yarısında da enerji nakil hattı şebeke güçlendirme ve yenileme, iletken yenileme, havai hatların izolasyonu, münferit ağaç budama ve trafo binaları çevresi düzenleme gibi kırktan fazla işlemi bakım faaliyetleri çerçevesinde tamamladı.

Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, www.ayedas.com.tr, AYEDAŞ 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan AYEDAŞ’ın İstanbul Anadolu Yakası’nda bakım ve yatırım çalışmaları hız kesmeden sürecek.