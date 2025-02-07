İstanbul’daki Aydos Ormanı yağan karla beyaza büründü. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından ormanın fotoğraflarını paylaşarak, "Orman Caddesi’ne kar çok yakıştı" dedi.

İstanbul’da beklenen kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, Anadolu Yakası’nın en önemli yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı’nı tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Orman Caddesi’nde adeta kartpostallık görüntüler oluşurken, masalsı manzara dron ile havadan görüntülendi.

"Kar çok yakıştı"

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, sosyal medya hesabından bu eşsiz manzarayı paylaşarak, "Orman Caddesi’ne kar çok yakıştı. Karın eşsiz dokunuşuyla huzurlu ve etkileyici bir manzaraya kavuştu" ifadelerini kullandı.