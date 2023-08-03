1. Lig ekiplerinden Erzurumspor’da yönetim arayışları devam ederken, başkanlık için ismi geçen MNG Yönetim Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Aydoğan Sümer açıklamalarda bulundu.

Erzurum’un ve Erzurumspor’un çok değerli olduğunu belirterek söze başlayan Aydoğan Sümer, şartlar ne olursa olsun bu iki değere her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, “Güzel insanlara karşı negatif bir algı oluşturmak isteniyorsa hemen bir yerden yapıştırmaya başlanıyor. Acaba reklam için mi yapılıyor? Neden gündemde tutuluyor? Bizler gündemde tek bir şey tutarız. O da Erzurum’un halkı bize verdiği destektir. Erzurumspor ile alakalı gelen bir teklifi, bizimle ilgili olanı bir anda buruşturup atamayız. Evet yaklaşık bir buçuk aydır Erzurumspor başkanlığıyla ilgili kamuoyunda çok ciddi bir ses var. Ancak bizim bu meseleleri tek başımıza ve nefsimize göre cevap verme gibi bir durumumuz yok. Bazı süreçlerin tamamlanması ve yerine getirilmesi gerek. İyi niyetli arkadaşlarımızın önü de kapatılmamalı.” dedi.

Erzurum’da ciddi bir yatırım yapan kurumsal şirketin yöneticisi olarak Erzurumspor’un onursal başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile sürekli görüştüklerini ifade eden Sümer, “Şu haliyle benim Erzurumspor’a desteğim kulüp başkanlığına talip olmaktan öteye ona vereceğimiz destekle izah edilebilir. Özellikle ulusal ve uluslararası şirketlerle yapacağımız sponsorluk görüşmeleri bunların başında geliyor. Vakit geçirmeden bunun alt yapı çalışmasını gerçekleştirecek görüşmeleri başlatacağız. Erzurumspor’un sahipsiz kalacağı noktasındaki iddialara da asla kimse itibar etmemeli. Kimsede bu yollara girmemeli” şeklinde konuştu.