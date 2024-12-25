Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, üreticilere İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde ’Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği’ kursu verildi.

Üreticilerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu(TDK) projelerinden daha fazla faydalanmalarını sağlamak, ürün çeşitliliğini ve rekolteyi artırmak aynı zamanda üreticileri bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ’Buğdaygil Yem Bitkileri Yetiştiriciliği’ kursu başarıyla tamamlandı. İlçe Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören kursiyerlere; mısır, ayrık, çim, brom, salkım otu, yumak türleri gibi buğdaygil yem bitkileri hakkında bilgiler aktarıldı. Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal, kursu başarıyla tamamlayan kursiyerleri tebrik ederek, sertifikalarını verdi. Üreticilerin her zaman destekçisi olacaklarını belirten Köksal, "Kursumuzu amacına uygun bir şekilde tamamladık. Kursa katılım sağlayan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Kursiyerlerimize, planladıkları projelerde destek olmaya devam edeceğiz" dedi.