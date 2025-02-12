Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydıntepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ’Süt Sığırı Yetiştiricisi’ kursu düzenlenecek. Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvuruların e-Devlet üzerinden yapıldığını, üreticilerin 13 Şubat tarihine kadar başvurabileceklerini duyurdu.

Üreticilerin ’Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek’ projesinden daha fazla faydalanmalarını sağlamak, konuyla alakalı üreticileri bilinçlendirmek amacıyla Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle ’Süt Sığırı Yetiştiricisi" kursu düzenlenecek.

Kursa katılmak isteyen üreticiler, 13 Şubat Çarşamba gününe kadar https://e-yaygin.meb.gov.tr/ adresine giriş yaparak, başvurularını yapabilecekler.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, başvurularını gerçekleştirmekte güçlük çeken üreticiler için bir tanıtım videosu yayınlayarak üreticilerin, sosyal medya adresi üzerinden yayınlanan tanıtım videosundan destek alabileceklerini, gösterilen yönergelerle başvurularını gerçekleştirebileceklerini duyurdu.