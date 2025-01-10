Koruma-Onarım ve Sergileme Uygulama Projesi İş Birliği Protokolü imzalanarak, Aydıntepe Yeraltı Şehri turizme kazandırılacak.

Bayburt Valiliği, Aydıntepe Belediyesi ve Kalyon YEKA RES 3 Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. arasında düzenlenen protokol imza töreni valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Bayburt’un eşsiz tarihi miraslarından biri olan Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin restorasyonunun, çevre düzenlemelerinin, modern ışıklandırma sistemlerinin taraflar arasında imzalanan protokolle tamamlanacağını söyleyen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe Yeraltı Şehri’nin yerli ve yabancı turistler için daha cazip hale geleceğini belirtti.

Vali Eldivan, yeraltı şehri ile Bayburt’a ve Aydıntepe’ye hem kültürel, hem de ekonomik anlamda önemli katkı sağlanacağını ifade ederek, projenin Bayburt’a hayırlı olmasını temenni etti.

Protokol imza törenine Vali Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, İl Genel Meclis Başkanı Hüseyin Şahin, Aydıntepe Belediye Başkanı Vekili Kaan Karadeniz, Kalyon YEKA RES 3 Rüzgar Enerjisi Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Dr. Murtaza Ata, Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy ve Sosyal Etki Müdürü Murat Yağcı katıldı.