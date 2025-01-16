Bayburt’un Aydıntepe ve Demirözü ilçesinde ilçe tarım müdürlüklerince toplantı düzenlenerek, çiftçiler bilgilendirilmeye devam ediyor.

Aydıntepe Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda ve Demirözü Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda çiftçilerin yoğun katılımıyla yapılan toplantılarda üreticilere tarım sigortaları, yeni destekleme modelleri anlatılarak, üretim planlama konusuna vurgu yapıldı. Yeni destekleme modelleriyle çiftçilerin üretimlerine katkı sağlanacağının belirtildiği toplantıda, Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz toplantı sonunda üreticilerin sorularını yanıtladılar. Toplantı, merak edilenlerin cevaplanmasıyla son buldu.