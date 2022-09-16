Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü, Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinlerini Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkı’nda ağırlandı. Huzurevi sakinleri doğa ortamında önce yürüyüşün yaptılar sonra piknik yapıp eğlendiler. Muharrem Sancaklı Huzurevi sakinleri ile dolu dolu bir gün geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Muharrem Sancaklı Huzurevi’nde kalan yaşlılar, Aydınpınar Şelalesi’nde piknik yaparak güzel bir gün geçirdiler.

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