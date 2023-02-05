İl Özel İdaresi ekipleri, Aydınpınar Şelalesi’ndeki ulaşım problemini çözmek için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar çerçevesinde Aydınpınar Şelalesi’ne giriş yolunda yapılan düzenlemeler ile öncelikle yol genişletildi. Genişletilen yolun ardından 3 bin 850 metrelik yolda asfaltlama çalışmaları yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin önemli turizm destinasyonlarından Aydınpınar Şelalesi’ne giden 3 bin 850 metrelik yol asfaltlandı.

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