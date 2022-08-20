DÜZCE(İHA) – Düzce’de doğa ile iç içe yürüyüş yapabilme olanağı sunan Aydınpınar Şelaleleri ikinci etap yürüyüş yolu tamamladı. Yürüyüş severler iki şelaleyi rahatlıkla gezebilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de doğa ile iç içe yürüyüş yapabilme olanağı sunan Aydınpınar Şelaleleri ikinci etap yürüyüş yolu tamamladı. Yürüyüş severler iki şelaleyi rahatlıkla gezebilecek.

Doğa Koruma Milli Parklar’a bağlı Aydınpınar Şelaleleri Tabiat Parkındaki ikinci şelaleye ulaşımı sağlayan ve 2021 yılında yapılan yürüyüş yolunun eksik kalan 160 metrelik kısmı tamamlandı.

Doğayla daha fazla temas kurmak, toprak kokusu, kuş cıvıltıları, su sesi eşliğinde yürüyüş yapmak isteyenler için yeni bir yürüyüş yolu olmuş oldu.