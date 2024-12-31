Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle her yıl olduğu gibi bu yıl da yapay kar yağdırıldı.

Aydın merkezde uzun yıllardır kar yağışı yaşanmazken Aydınlılar yapay kar makinalarıyla gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe en çok çocukların sevindiği gözlemlenirken, vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Diğer taraftan Atatürk Kent Meydanı’ndaki havuzda da lazer ve ışık gösterisi düzenleniyor. Gecenin sonunda ise saat 22.00’da sanatçı Koray Avcı sevilen şarkılarını Aydınlılar için seslendirecek. Vatandaşlar gönüllerince eğlendikleri etkinlikler için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.