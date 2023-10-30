Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla düzenlediği etkinlikler, sevilen sanatçı Buray konseriyle sona erdi.

Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen konserde on binler bir araya geldi. Konser öncesinde konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, günün anlam ve önemine vurgu yaparak, "Cumhuriyet eğitim devrimidir, Cumhuriyet kültür devrimidir, Cumhuriyet bir kadın devrimidir. Ben bu gece burada sizlere hitap edebiliyorsam, bu Cumhuriyet sayesindedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha minnetle, saygıyla, özlemle anıyorum. Cumhuriyet, Atatürk’ün deyişiyle en büyük bayramdır, bayramımız kutlu olsun" dedi. Çerçioğlu, Aydınlılarla Onuncu Yıl Marşı’nı da söyleyerek tüm vatandaşlara iyi eğlenceler diledi.

Buray konserine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Cumhuriyet’in 100. yılı çerçevesinde düzenlenen etkinlikler için Çerçioğlu’na teşekkür etti. Konser, havai fişek gösterisiyle sona erdi.