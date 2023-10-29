Aydın’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tertip edilen Cumhuriyet’in 100. yıl etkinliklerine Cumhuriyet yürüyüşü ile devam etti.

Atatürk Kent Meydanı’nda bir araya gelen Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte kortej yürüyüşü yaptı. Yoğun ilgi gören Cumhuriyet yürüyüşün binlerce kişi katılınca kalabalık adeta bulvara sığmadı. Başkan Çerçioğlu’na yürüyüş sırasında binlerce vatandaşın yanı sıra çeşitli siyasi partilerin yöneticileri de eşlik etti.

Atatürk Kent Meydanı’ndan başlayarak Adnan Menderes Bulvarı boyunca devam eden korteje, on binlerce vatandaş Türk bayraklarıyla katıldı. Çerçioğlu da, kortejin önünde yer alarak yürüyüş boyunca söylenen marşlara eşlik etti.