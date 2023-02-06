Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısına Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından yapılan kan bağışı çağrısına Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem birçok ilde etkili olurken, çok sayıda bina yıkıldı. Depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Depremin ardından Türk Kızılay’ı vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Yapılan çağrıya Aydınlılar yoğun ilgi gösterdi. Aydın Kızılay Kan Bağışı Merkezi’ne gelen vatandaşlar kan bağışında bulunmak için kuyrukta bekledi.

Kan bağışında bulunan Aydınlı esnaflardan Ersin Özsoy, “Üzücü bir olay yaşadık. Allah ülkemizi bu felaketlerden korusun. Biz bu soğukta duramıyoruz, oradaki vatandaşlarımız bu karda kışta ne yapacak onu düşünüyoruz. Gün birlik olma günü. Ne yapabiliriz diye düşündük. Evde battaniye vardı, Kızılay’a bırakacağım, kan verdikten sonra. Elimizden gelen bu” dedi.