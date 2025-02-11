Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydınlıları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kadın Oyunları Festivali’ başladı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın tek kadın temalı tiyatro festivaline ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, Duygu Dalyanoğlu’nun yazdığı, Aysel Yıldırım’ın yönettiği ‘Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor’ oyununu Aydınlılar ile buluşturdu.

Cumhuriyet’in 25’inci yılından 50’inci yılına uzanan bir hikayeyi anlatan 2 perdelik oyunu yüzlerce vatandaş izledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihine ışık tutan oyun sonunda tiyatroseverler, oyuncuları ayakta alkışladı. Tiyatroseverler, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Kadın Oyunları Festivali kapsamında 11 Şubat Salı günü saat 20.00’da ‘Gülistan Gülbahçesi Yani’, 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da ‘Havva Değişecek Bu Hikaye’, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00’da ‘Herkes Yolunda’, 14 Şubat Cuma günü saat 20.00’da ‘Hikayesinde Senden Bahsetti’ eserleri ücretsiz olarak Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda Aydınlılar ile buluşacak.