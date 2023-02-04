Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılışlar için Aydın’a gelmesi öncesi binlerce vatandaş alanı doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplu açılışlar için Aydın’a gelmesi öncesi binlerce vatandaş alanı doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın il genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Aydın’a gelecek. Aydın mitinginde halka seslenecek olan Erdoğan, 15.00’te Nazilli’de vatandaşlarla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın programı için vatandaşlar da Atatürk Kent Meydanı’nı doldurdu. Miting alanını dolduran binlerce vatandaş Erdoğan’ı karşılamak için ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları ile coşkulu şekilde bekliyor.