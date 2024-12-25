Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ücretsiz kurslara katılan her yaştan Aydınlı, halk oyunlarından İngilizce’ye kadar bir çok alanda verilen eğitimlerle kendini geliştiriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan güz dönemi etkinlikleri devam ediyor. Buharkent’ten Didim’e, Kuşadası’ndan Çine’ye kadar tüm ilçelerde gerçekleştirilen etkinliklerden 7’den 70’e her yaştan vatandaş ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. Güz dönemi etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nin uzman kadrosu tarafından verilen eğitimler sürüyor. Eğitimlerde her yaştan vatandaşa İngilizce dersleri de veriliyor. Çocuk ve yetişkinlere yönelik gerçekleştirilen İngilizce eğitimlerinde başlangıç A1 düzeyinden ileri C2 seviyesine kadar dersler gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yabancı dil eğitimi ile dünyanın kapıları Aydınlılar için açılıyor. Etkinliklerde temel İngilizce eğitiminin yanı sıra okuma, dinleme, konuşma ve yazma alanlarında da öğrencilere dersler veriliyor. Yabancı dil öğrenmek isteyenler için büyük bir fırsat olan eğitimler güz dönemi boyunca devam edecek. Eğitimlerde başarı sağlayarak mezun olan Aydınlılar, İngilizce’yi en iyi şekilde öğrenmiş olacak.

Geleneksel halk oyunlarını öğreniyorlar

Güz dönemi etkinlikleri kapsamında düzenlenen halk oyunları eğitimleri de aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri tarafından verilen eğitimlerde vatandaşlar; Doğu Anadolu’dan Marmara’ya, Ege’den Karadeniz’e kadar farklı bölgelerin geleneksel halk oyunlarını öğreniyor. Etkinlikler ile hem yöresel kültürlere sahip çıkılıyor hem de vatandaşlar halk oyunlarını öğreniyor. Farklı yaş gruplarından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimler Aydın’ın dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen etkinliklere katılan vatandaşlar, eğitimin tamamlanması ile dönem sonunda gerçekleştirilecek etkinliklerde gösterilerini Aydınlılar ile buluşturacak.

Gerçekleştirilen eğitimlerden faydalanan öğrenci ve yetişkinler, güz dönemi etkinliklerini ücretsiz bir şekilde kendileri ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.