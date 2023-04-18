Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca vatandaşları kentin birçok noktasındaki iftar programlarında buluşturdu.

Efeler Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğine, 10 bin kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin yemekhanesinde pişen yemeklerle donatılan binlerce kişilik bereketli sofralar, meydanı tamamen kapladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu’na, Millet İttifakı il başkanları da eşlik etti.

Vatandaşlar, dayanışmanın yansıması olan iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliğimizin yansıması olan nice sofralarda buluşmak dileğiyle" dedi.