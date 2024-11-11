Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydınlı doğaseverleri ve sporcuları trekking etkinlikleri ile bir araya getirmeye devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 86’ıncı yılı nedeniyle doğa yürüyüşü etkinliği düzenlendi. Atatürk’ü Anma Doğa Yürüyüşü etkinliğinin rotası Sultanhisar ilçesinde bulunan Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı oldu. Etkinliğe katılan doğaseverler ve sporcular, saat 09.05’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Katılımcılar o anları fotoğraf çekilerek de hatıraları arasına ekledi.

Dünyaca ünlü Nysa Antik Kenti ile Acharaka Kutsal Alanı’nın da ziyaret edildiği trekking etkinliğinde doğaseverler ve sporcular unutulmaz bir gün yaşadı. 6 kilometrelik parkur boyunca yürüyüş gerçekleştirilen katılımcılara Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personelleri de eşlik etti, bölge hakkında bilgi verdi. Aydın’ın eşsiz doğal ve tarihi güzellikleri ile sağlık dolu bir gün geçirmekten mutluluk duyduklarını belirten vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.