Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği konserde bir araya gelecek olan Aydınlılar, Atatürk’ün sevdiği türküleri hep birlikte söyleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, "Atatürk’ün Sevdiği Türküler" konseriyle anacak. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda şef Özcan Yılmaz önderliğinde düzenlenecek konserde Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Atatürk’ün sevdiği türküleri Aydınlılarla buluşturacak. 10 Kasım saat 20.00’de başlayacak olan konser, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Türk halk müziğinin eşsiz eserlerinin seslendirileceği geceye vatandaşları davet eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaptığı paylaşımda "Şef Özcan Yılmaz yönetiminde THM Koromuzun sahne alacağı ’Atatürk’ün Sevdiği Türküler’ konserimize tüm halkımız davetlidir" ifadeleri yer aldı.