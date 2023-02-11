Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Kızılay olarak yardımların toplanması ve dağıtımı için Aydınlık Evler Mahallesindeki Türk Telekom binasını yardım koordinasyon merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi ve Kızılay olarak yardımların toplanması ve dağıtımı için Aydınlık Evler Mahallesindeki Türk Telekom binasını yardım koordinasyon merkezi olarak kullanacaklarını söyledi.

Türkiye’nin yüzyılın en büyük depremlerinden birini yaşadığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; “10 ilde çalışmalar devam ediyor. Deprem dolayısıyla yardımlar için her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Kayseri’deki yardım koordinasyon merkezimizin aynısını Maraş’ta da kurmak üzere çalışmalar başlıyoruz. Orada yardımlar ziyan olmadan sistemli bir şekilde depremzede vatandaşlarımıza dağılacak. Aydınlık Evler Mahallesindeki Türk Telekom binasının boş olan yerlerini yardım koordinasyon merkezi olarak kullanacağız. Birçok hayırsever gencimiz burada yardım için çalışıyor. Depremzede kardeşimiz Kayseri’ye gelince buradan tüm ihtiyaçlarını temin edebilecek. Kıyafetleri yiyecekleri Taklit ediyorlar İnşallah birkaç gün içerisinde Burası hizmet vermeye başlayacak Dolayısıyla deprem bize de kardeşlerimiz geldiğinde burada kıyafet yiyecek yardımlarını alacak. İŞKUR müdürümüz Ayşe Hanım ve Kızılay Şube Başkanı Cafer Bey ile bu organizasyonu yürüteceğiz. Buradaki tüm gençlerimize ve Sayın Başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Palancıoğlu’na her zamanki hassasiyetini gösterdiği için teşekkür eden Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, “Bir haftadır devam eden bu deprem yardımları Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde devam ediyordu. Ama halkın içinde ulaşımı kolay olan bir yere de ihtiyaç vardı. Sağ olsun başkanımız hemen organize etti ve burada müthiş bir yardım yoğunluğu var. Toplanan yardımlar hızlı bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Kayseri İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak ise, “Yaşadığımız deprem felaketinin ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi de Kayseri halkı elinde varsa ulaştırmak istedi ok burcundaki merkezde toplanan bütün yiyecek, giyecek buraya gönderiliyor. Biz burada bu işe gönlünü koyan gençlerimizle ayırmaya çalışıyoruz. Etrafınızda bulunan depremzedeleri buraya yönlendirmeniz dâhilinde burada elimizden geldiğince onlar için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.