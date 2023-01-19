Aydın İl Müftülüğünce umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlara eğitim semineri düzenlendi.

Aydın İl Müftülüğünce umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek vatandaşlara eğitim semineri düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile umre vazifesini yerine getirmek üzere Aydın’dan kutsal topraklara gidecek olan yaklaşık 400 umreci için eğitim semineri verildi. Aydın İl Müftülüğü Ömer Kocaoğul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminer, Şube Müdürü Ali Akkoyun’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Eğitim semineri dersleri, İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcıları Mehmet Atay ve Mehmet Ali Değirmenci ve Din Hizmetleri Uzmanı Sezgin Yoğun tarafından verildi. Seminerde konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş, “Kutsal topraklara yolculuk; yolculukların en güzeli, ziyaretlerin en faziletlisi, vuslatların en kıymetlisidir. Bu güzelliklere erişmek her Müslümana nasip olmuyor maalesef. Bu anlamda da ayrıca şükür halinde olmalıyız. Yolculuklarınızda kolaylık, ibadetlerinizde makbullük diliyor, katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Güle güle gidin gelin inşallah” dedi. Ayrıca vatandaşlara, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de menenjit aşısı yapıldı.

Umre yolcuları 08-11 Şubat 2023 tarihlerinde iki kafile şeklinde kutsal topraklara uğurlanacak.