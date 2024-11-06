Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile umre ibadetini yerine getirmek üzere Aydın’dan yola çıkan kafile, düzenlenen törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Öğle Namazına müteakip Bey Cami’nde düzenlenen program, din görevlilerince Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunması ile başladı. Kutsal topraklara gitmenin heyecanı ile duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan İl Müftü Yardımcısı Yusuf Dönertaş, "Kıymetli kardeşlerim, Allah yapacağınız ibadetlerinizi şimdiden kabul eylesin. Vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve özellikle Filistinli kardeşlerimiz için hep birlikte dualar edin. Rabbimiz yapacağınız tüm ibadet ve dualarınızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.

İl Vaizi Nuh Mehmet Güzel’in yaptığı duaya hep birlikte amin diyen umreciler göz yaşları ile uğurlanırken, kutsal belde yolcularını uğurlama programına Hac ve Umre Şube Müdürü Ali Akkoyun, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.