Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Aydın’dan kutsal topraklara gidecek umreciler düzenlenen törenle yola çıktı.

Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Aydın’dan kutsal topraklara gidecek umreciler düzenlenen törenle yola çıktı.

Aydınlı umreciler Bey Camii’nde düzenlenen törenle mukaddes topraklara dualarla uğurlandı. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, “Yolculukların en hayırlısı Allah’ın evi Beytullah’a yapılan yolculuktur. Yolculukların en hayırlısı Medine-i Münevvere’ye, Ravazay-ı Mütahhara’ya yapılan yolculuktur. Mekke-i Mükerreme’de Allah’ın misafirlerisiniz. Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendinmiz’in (s.a.v) misafirlerisiniz. Rabbim layık olanlardan eylesin. En çok ikram olunanlardan eylesin. Kutlu beldelere, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) bizlerin de selamlarını götürün” dedi. Müftü Güneş’in konuşmasının ardından umreciler dualar eşliğinde otobüslere binerek yola çıktı.