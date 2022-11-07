Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Efeler 09 SFK’yı Aydınlı taraftarlar yalnız bırakmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Efeler 09 SFK’yı Aydınlı taraftarlar yalnız bırakmayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Efeler 09 SFK, 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul’da Ümraniyespor ile karşılaşacak. Bir üst tura geçebilmek için mücadele eden olan Efeler 09 SFK’yı taraftarları da yalnız bırakmayacak. Kulüp yönetimi tarafından maçta takımlarına destek olmak isteyen taraftarlar için otobüs kaldıracağı açıklanırken, yer ayırtmak isteyenlerin en geç 8 Kasım Salı günü saat 16.00’a kadar iletişime geçmeleri istendi.

Efeler 09 SFK’dan yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşması için Ümraniye’ye gidiyoruz! Çarşamba günü Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanacak mücadele için Bey Camii önünden otobüs kaldırılacaktır. Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece saat 03.00’da Bey Camii önünden hareket edilecektir" ifadeleri yer aldı.