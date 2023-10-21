Vodafone Sultanlar Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit konuk edecek. Maça saatler kala Aydınlı sporseverler bilet kuyruğunda yoğunluk oluşturdu.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe Opet’e, ikinci hafta ise sahasında Çukurova Belediye’ye mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, bu hafta Eczacıbaşı Dynavit’i konuk edecek. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında ağırlayacağı Eczacıbaşı Dynavit’i maçını kazanacak ilk galibiyetini almak istiyor. Efeler’deki Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele 15:00’te başlayacak. Aydınlı sporseverler maçın başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerlerini alabilmek için bilet kuyruğuna girdi. Yoğunluk oluşan bilet kuyruğu metrelerce uzarken, sporseverler dakikalarca beklemeyi göze alarak biletlerini satın alıyorlar.