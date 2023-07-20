Naili Moran Türkiye Final Yarışması’nda Aydın’ı temsilen katılan sporcular finallere damga vururken elde ettikleri başarılarla Aydınlıları gururlandırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan 18-19 Temmuz 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Naili Moran Yaş Grupları Türkiye Finalleri, genç atletlerin gösterdiği başarılı performanslarla dopdolu geçti. Aydın’ı temsil eden Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcuları da önemli yarışmada gurur verici dereceler elde etti.

Naili Moran Türkiye Final Yarışması’nda Aydın’ı temsil eden diğer sporcular da dikkat çeken performanslar sergilerken 15 yaşındaki Koray Uygun, 100 metre, uzun atlama ve 100 metre engelli branşlarının toplamında gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu olurken, 14 yaşındaki Öykü Ceylin Tekdal, uzun atlama, 100 metre ve 80 metre engelli branşlarının toplamında Türkiye 2.’si olarak önemli bir başarıya imza attı. 13 yaşındaki Rümeysa Elif Ayhan ise uzun atlama, 60 metre ve 60 metre engelli branşlarının toplamında Naili Moran Türkiye 3.’sü olarak bronz madalyayı kazandı.

15 yaş kızlar kategorisinde yarışan Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Sude Çolak, Naili Moran Türkiye Final Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. Sude Çolak, rakiplerini geride bırakarak Türkiye 2.’si oldu. Kendi yaş grubunda elde ettiği üstün derece ise gelecek vaat etti.

Türkiye Final Yarışması’nda yarışan bir diğer Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Murat Tosun ise elde ettiği başarıyla gurur verirken, Tosun, yoğun rekabet ortamında Türkiye 4.’sü olarak bronz madalyaya çok yaklaştı.

Sude Naz Bayar, Naili Moran Türkiye Şampiyonası’nda 100 metre, 200 metre ve uzun atlama branşlarında mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı bu zorlu yarışlarda, genç sporcu üstün bir performans sergileyerek Genel Puan Ortalaması’nda Türkiye 4.sü olmayı başardı.

Türkiye finallerinden başarıyla dönen, sporcuların yetenek ve azimlerinin yanı sıra antrenörlerin emek ve özverilerinin de bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Sporcularımız Sude Çolak, Murat Tosun, Koray Uygun, Öykü Ceylin Tekdal ve Rümeysa Elif Ayhan’ı ve onları yetiştiren antrenörleri gönülden tebrik ederiz. Naili Moran Yaş Grupları Türkiye Finalleri’nde gösterdikleri performansla genç sporcularımızın Türk atletizminin geleceğine olan katkılarının farkındayız ve gelecek yıllarda da başarılarının devam etmesini dileriz” dedi.