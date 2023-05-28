Karabük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası’na damga vuran Aydınlı sporcular, şampiyonadan 5 madalya ile döndü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ederken, Karabük’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Okul Sporları Ferdi Boks Türkiye Şampiyonası’na Aydınlı sporcular damga vurdu. Müsabakalara 47 farklı ilden 500 sporcu katılırken, ringe çıkan Aydınlı sporcular başarılarıyla şampiyonada dikkat çekti. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda Aydınlı sporcular, 2 adet birincilik, 3 adet üçüncülük alarak toplamda 5 madalya kazandı. Madalya şöleni yaşanan şampiyonada başarı gösteren sporculara ödülleri takdim edildi.

Müsabakalarda Aydın’ın temsil eden Yağmur Turhal 70 kiloda birinci, Ecenur Bulut 81 kiloda birinci, Esra Kuruçay 81 kiloda üçüncü, Ahmet Mert 63,5 kiloda üçüncü, Aydlin Şahin +81 kiloda üçüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi. Şampiyona ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise “Okul Sporları Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında sporcularımızdan madalya yağmuru. Şampiyonada başarı gösteren Yağmur Turhal, Ecenur Bulut, Esra Kuruçay, Ahmet Mert ve Aylin Şahin’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri yer aldı.