Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Sporcusu Burcu İldem Gerçekden, 76 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Büyükler Türkiye Şampiyonasında ise Emine Tunç, 81 kg kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü unvanını elde etti.

Dereceye giren sporcuları ve antrenörleri Arif Koç, başarılarının ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fİllikçioğlu’nu makamında ziyaret ederek bu gururu paylaştılar. Fillikçioğlu, sporcuları tebrik ederek Aydın’a bu gururu yaşattıkları için teşekkür etti. Ayrıca, başarıda büyük pay sahibi olan antrenörlerini de kutlayarak teşekkürlerini iletti.