Tayland’da 3-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası’na katılan Aydınlı sporcu Nefise Atalay, şampiyonayı dünya ikincisi olarak tamamladı.

3-13 Mayıs tarihlerinde Tayland’da gerçekleştirilen Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası’na 57 kg sıkletinde katılan Nefise Atalay, Güney Afrikalı ve Suudi Arabistanli rakiplerini nakavt ederek finale yükselmeyi başardı. Atalay, finalde daha önceki senenin dünya şampiyonu Rus rakibiyle kafa kafaya yapmış olduğu müsabakanın sonucunda dünya ikincisi olarak müsabakayı tamamladı. Aydın’a muaythai branşında ilk defa büyükler dünya derecesini kazandıran ’ringlerin kurdu’ lakaplı Atalay, "2023 Muaythai Büyükler Dünya Şampiyonası’nı ikincilikle tamamladım. Gönül isterdi ki şampiyon olup bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak ama nasibimizde bu varmış. Eksiklerimi gördüm ve bu eksikleri kapatmak için çalışmaya devam edeceğim. Böyle büyük bir organizasyonda final oynadığım ve bu organizasyonun bir parçası olduğum için kedimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Atalay, "Beni yetiştirip buralara kadar gelmemi sağlayan ve benim dünya şampiyonu olup hayallerimi gerçekleştirmem de en büyük rolü oynayacak olan hocam Murat Delikurt’a ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Milli Takım Antrenörü Murat Delikurt ise, "Bu başarıdan dolayı çok mutluyum. İlimize, ilçemize ilkleri yaşatabildiğimiz için çok gururluyum. Şampiyonluk bu sene nasip olmadı ama bu bizi daha da hırslandırdı. 72 ülkenin arasında büyükler kategorisinde şampiyon olmayı başardık. Türk Milli Takımımızı ve tüm teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.