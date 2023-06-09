Sakarya’da düzenlenen Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Aydınlı sporculardan Tevfik Akkaş 52 kilogramda Erkekler Türkiye Şampiyonu olurken, İbrahim Alp Bakır ise 57 kilogramda Yıldız Erkekler Türkiye ikinciliğini elde etti.

Yıldız Erkekler ve Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası 31 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Sakarya’da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu şampiyonada sporcular derece elde etmek için ter döktü. Şampiyonada Aydınlı sporcular 1 altın 1 de gümüş madalya sahibi olarak vatandaşları gururlandırdı. Şampiyonada Tevfik Akkaş 52 kilogramda Yıldız Erkekler Türkiye şampiyonu, İbrahim Alp Bakır ise 57 kilogramda Yıldız Erkekler Türkiye ikincisi oldu.

Sporcuları tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın her geçen gün sporda başarı çıtasını arttırmaya devam ediyor. Şampiyonada derece alan sporcularımız Tevfik Akkaş ve İbrahim Alp Bakır’ı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.