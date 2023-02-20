Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu sebebiyle durumu ağırlaşan Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli Tansu Yılmaz, yaşam savaşını kaybetti.

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan ve akciğer enfeksiyonu sebebiyle durumu ağırlaşan Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli Tansu Yılmaz, yaşam savaşını kaybetti.

Aydın’ın Çine ilçesinde yaşayan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde spor hocası olarak görev yapan Tansu Yılmaz, yaşam savaşını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Yılmaz, bir süre önce akciğerlerinde oluşan enfeksiyon sebebiyle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin durumu ağırlaştı. Yoğun bakıma alınan genç, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yılmaz’ın ölümü, ailesi, sevenleri ve arkadaşlarını yasa boğdu.

Yılmaz’ın cenazesi, Efeler Yavuz Sultan Selim Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.