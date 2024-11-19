Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kitap Fuarı’nı ziyaret etti.

Aydın Tekstil Parkı içerisinde bulunan Fuar Aydın alanında geçtiğimiz günlerde açılan Aydın Kitap Fuarı, 15-24 Kasım tarihleri arasında kitap severlerle buluşacak. Fuarda, ünlü yazarlar ve yayınevlerinin stantları yer alırken, söyleşiler ve imza günleri de düzenleniyor. Yazarlarla tanışma fırsatı bulan ziyaretçiler, farklı yayınlar ve yeni kitaplarla da tanışma imkanı yakalıyor. Vatandaşlar, hem kitaplarını alma hem de yazarlarla birebir sohbet etme fırsatını yakalıyorlar.

Aydın Kitap Fuarı, her yaştan kitapsever tarafından ziyaret edilirken, özellikle gençlerin ve öğrencilerin fuara olan ilgisi dikkat çekiyor. Yoğun ilgi gösterilen Aydın Kitap Fuarı’na Dr. Fevzi-Mürüvet Uğuroğlu Ortaokulu öğrencileri de öğretmenlerinin rehberliğinde katıldı. Öğrenciler, yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek, eserleri inceleme ve yeni kitaplar alma fırsatı buldu. Öğretmenler öğrencilere kitapların öneminden ve okumanın hayatlarındaki rolünden bahsetti. Öğrenciler de, fuar alanındaki çeşitli kitapları inceleyerek, okuma alışkanlıklarını pekiştirmeye ve kitap seçme becerilerini geliştirmeye çalıştı.