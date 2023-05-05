AK Parti Aydın İl Yönetimi, milletvekili adayları ve mahalle muhtarları, yapımı devam eden Aydın-Denizli Otoyol şantiyesini ziyaret etti.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı Teşkilatı ve milletvekili adayları, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları ve Aydın’ın muhtarları ile birlikte yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunu ziyaret etti.

Otoyol ziyaretinde konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten,” Aydın-Denizli yolu arası çok fazla trafik lambasının, kavşağının olduğu, seyahatlerimizde bizi yoran kazaların bizi üzdüğü bir yolumuz. Bu otoyolumuz ile hem seyahat güvenliğimiz hem de seyahat süremiz çok ciddi anlamda kısalmış olacak. En kısa zamanda hedefimiz, otoyolu hizmete açıp vatandaşımızın rahat ulaşımını sağlamak. Bu yol memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.